Интернациональный легион заступил на защиту Киева

Граждане США, Литвы и даже Мексики быстро освоили наши РПГ

В Украину готовы ехать тысячи иностранных добровольцев / Коллаж "Сегодня"

7 марта первые добровольцы Интернационального легиона в составе территориальной обороны Украины заступили на свой пост – они помогают украинским силам сдерживать наступление российских оккупантов на подступах к Киеву.

Об этом сообщает на своем телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко.

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Что известно

"Вот кого не ожидал сегодня увидеть на позициях в одной из "горячих" точек Киевщины – так это подразделение Интернационального легиона территориальной обороны Украины. США, Великобритания, Швеция, Литва, Мексика, а также Индия. С опытом все более чем хорошо. Как работает РПГ – разобрались минут через 10, у меня на глазах. Обещали показать мастер-класс по Jawelin, NLAW, и другим привычным для них "инструментам". У нас этого достаточно. На каждой улице по два-три Jawelin, в каждом доме по NLAW", – написал журналист.

По словам журналиста, иностранные солдаты восхищаются "мужеством народа Украины и невероятной отвагой украинского войска".

"И почти без акцента говорят два слова, которые знает весь мир. "Слава Украине!", – написал Цаплиенко.

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