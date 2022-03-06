3 тысячи американцев готовы воевать за Украину против РФ, среди них — ветераны боевых действий в Ираке

Многие страны изъявили желание помочь Украине победить агрессора

Украинским защитникам помогут военные из других стран/Фото: коллаж: "Сегодня"

Три тысячи американских добровольцев готовы воевать за Украину в составе международного батальона против России.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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Изъявили желание помочь Украине бороться с агрессором даже ветераны боевых действий в Ираке и других горячих точках по всему миру.

Всего воевать против РФ отправятся 16 тысяч иностранных добровольцев. Среди первых прибыли граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Израиля, около полторы сотни добровольцев — из Великобритании, которые уже решили воевать на стороне Украины. Кроме того, свое намерение вступить в ряды интернационального легиона заявили граждане Грузии, Хорватии, Франции и других стран.

Ситуация в Украине 6 марта

В колонне оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов , дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций. Путин ожидал, что армия РФ зайдет в города и сопротивления не будет – военным придется только разогнать митинги недовольных оккупацией. Но нет!

, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций. Путин ожидал, что армия РФ зайдет в города и сопротивления не будет – военным придется только разогнать митинги недовольных оккупацией. Но нет! Украинские защитники разбили колонну оккупантов неподалеку от Ирпеня . Из всех российских военных в колонне выжил только один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве.

. Из всех российских военных в колонне выжил только один, его с ранением доставили в военный госпиталь в Киеве. В Украине с начала российского вторжения в территориальную оборону вступили уже 100 тысяч человек. После войны тероборона станет частью системы обороны Украины.

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