Інтернаціональний легіон заступив на захист Києва

7 березня перші добровольці Міжнародного легіону у складі територіальної оборони України заступили на свій пост – вони допомагають українським силам стримувати наступ російських окупантів на підступах до Києва.
Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.
Що відомо
"От кого не очікував сьогодні побачити на позиціях в одній з "гарячих" точок Київщини – так це підрозділ Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. США, Велика Британія, Швеція, Литва, Мексика, і навіть Індія. С досвідом все більш ніж гаразд. Як працює РПГ – розібрались хвилин за 10, в мене на очах. Обіцяли показати майстр-клас по Jawelin, NLAW, та іншим звичним для них"інструментам". В нас цього вистачає. На кожній вулиці по два-три Jawelin, в кожній хаті по NLAW", – написав журналіст.
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За словами журналіста, іноземні солдати захоплюються "мужністю народу України та неймовірною відвагою українського війська".
"І майже без акценту кажуть два слова, які знає весь світ. Слава Україні! ", – написав Цаплієнко.
Підтримка з-за кордону
- Рішенням Головного управління розвідки Міністерства оборони України було створено Інтернаціональний легіон при Головному управлінні розвідки.
- Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в Україну їдуть добровольці із 52 країн світу, які приєднаються до Міжнародного легіону для боротьби з вторгненням РФ.
- Майже 13 мільйонів користувачів відвідали сайт для іноземців https://fightforua.org/, які бажають воювати за Україну проти Росії за одну добу. Ця сторінка запрацювала лише 5 березня.
- Три тисячі американських добровольців готові воювати за Україну у складі міжнародного батальйону проти Росії.