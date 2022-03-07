Інтернаціональний легіон заступив на захист Києва

Громадяни США, Литви та навіть Мексики швидко освоїли наші РПГ

В Україну готові їхати тисячі іноземних добровольців / Колаж "Сьогодні"

7 березня перші добровольці Міжнародного легіону у складі територіальної оборони України заступили на свій пост – вони допомагають українським силам стримувати наступ російських окупантів на підступах до Києва.

Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

Реклама

Що відомо

"От кого не очікував сьогодні побачити на позиціях в одній з "гарячих" точок Київщини – так це підрозділ Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. США, Велика Британія, Швеція, Литва, Мексика, і навіть Індія. С досвідом все більш ніж гаразд. Як працює РПГ – розібрались хвилин за 10, в мене на очах. Обіцяли показати майстр-клас по Jawelin, NLAW, та іншим звичним для них"інструментам". В нас цього вистачає. На кожній вулиці по два-три Jawelin, в кожній хаті по NLAW", – написав журналіст.

За словами журналіста, іноземні солдати захоплюються "мужністю народу України та неймовірною відвагою українського війська".

"І майже без акценту кажуть два слова, які знає весь світ. Слава Україні! ", – написав Цаплієнко.

Реклама

Підтримка з-за кордону