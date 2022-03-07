Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 ☢ Атака на ЗАЕС 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Інтернаціональний легіон заступив на захист Києва

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 березня, 22:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Громадяни США, Литви та навіть Мексики швидко освоїли наші РПГ
В Україну готові їхати тисячі іноземних добровольців / Колаж "Сьогодні"
В Україну готові їхати тисячі іноземних добровольців / Колаж "Сьогодні"

7 березня перші добровольці Міжнародного легіону у складі територіальної оборони України заступили на свій пост – вони допомагають українським силам стримувати наступ російських окупантів на підступах до Києва.

Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

Реклама

Що відомо

"От кого не очікував сьогодні побачити на позиціях в одній з "гарячих" точок Київщини – так це підрозділ Інтернаціонального легіону територіальної оборони України. США, Велика Британія, Швеція, Литва, Мексика, і навіть Індія. С досвідом все більш ніж гаразд. Як працює РПГ – розібрались хвилин за 10, в мене на очах. Обіцяли показати майстр-клас по Jawelin, NLAW, та іншим звичним для них"інструментам". В нас цього вистачає. На кожній вулиці по два-три Jawelin, в кожній хаті по NLAW", – написав журналіст.

За словами журналіста, іноземні солдати захоплюються "мужністю народу України та неймовірною відвагою українського війська".

"І майже без акценту кажуть два слова, які знає весь світ. Слава Україні! ", – написав Цаплієнко.

Реклама

Підтримка з-за кордону

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, день одинадцятий. Нові санкції для РФ та великі втрати окупантів – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Підполковник Матуляк Геннадій Васильович. Під час бою за Гостомель, ризикуючи життям, прикрив побратимів та знищив скупчення техніки супротивника. Отримав звання Герой України із врученням ордена “Золота Зірка”. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Генерал-лейтенант Содоль Юрій Іванович. Командувач Морської піхоти. У боях за Волноваху врятував сотні українських бійців від оточення, організував успішний контрнаступ, вивів людей з-під удару ворога, за що отримав звання Герой України. Захищає рідний Маріуполь.
Слава Україні!
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Якою буде погода у березні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти