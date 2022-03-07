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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Спецподразделение иностранного легиона начало воевать против РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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7 марта, 14:40
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Опытные бойцы с 52 стран мира стали в ряды добровольцев
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине создали Интернациональный легион при Главном управлении разведки, он уже выполняет боевые задания.

Об этом сообщается в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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В управлении напомнили, что Украина продолжает формирование Интернационального легиона обороны. На сегодняшний день изъявили желание стать в его ряды добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира.

Пополнение подразделения Интернационального легиона при ГУР МО Украины продолжается.

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За Украину едут воевать добровольцы из 52 стран

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее рассказал, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением РФ.

"Обрабатываются запросы от таких граждан. Мобилизация свободных людей мира просто впечатляет. На сегодня к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание, мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их готовность воевать на стороне добра", — сказал он.

По словам Кулебы, такое желание изъявили около 20 тысяч иностранных граждан. В частности, 3 тысячи американских добровольцев готовы воевать за Украину в составе интернационального батальона.

Ситуация в Украине 7 марта

  • Украинские защитники уже двенадцатый день защищают Украину от российских оккупантов. С начала войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по селу Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала и Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.
  • Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.
  • Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате были разрушены несколько зданий, в частности школа.
  • Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункту Тузлы Одесской области.
  • С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.
  • Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.
  • Кадыровцы под Запорожьем расстреляли почтальонов "Укрпочты" и переехали танком их авто. Забрать тела погибших Украине не дают.
  • Все сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Украины.

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