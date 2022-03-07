Спецподразделение иностранного легиона начало воевать против РФ

Опытные бойцы с 52 стран мира стали в ряды добровольцев

Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине создали Интернациональный легион при Главном управлении разведки, он уже выполняет боевые задания.

Об этом сообщается в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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В управлении напомнили, что Украина продолжает формирование Интернационального легиона обороны. На сегодняшний день изъявили желание стать в его ряды добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч. Это преимущественно опытные бойцы, участвовавшие во многих миротворческих кампаниях в разных уголках мира.

Пополнение подразделения Интернационального легиона при ГУР МО Украины продолжается.

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За Украину едут воевать добровольцы из 52 стран

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее рассказал, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к Интернациональному легиону для борьбы с вторжением РФ.

"Обрабатываются запросы от таких граждан. Мобилизация свободных людей мира просто впечатляет. На сегодня к нам направляются опытные ветераны и добровольцы из 52 стран мира. Это их желание, мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их готовность воевать на стороне добра", — сказал он.

По словам Кулебы, такое желание изъявили около 20 тысяч иностранных граждан. В частности, 3 тысячи американских добровольцев готовы воевать за Украину в составе интернационального батальона.

Ситуация в Украине 7 марта