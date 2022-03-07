Россия вербует сирийцев, чтобы привлечь воевать против Украины

Оккупанти сами не справляются, поскольку ежедневно несут огромные потери

Сирийцев хотят привлечь к войне/Фото: коллаж: "Сегодня"

Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По словам официальных лиц США, неясно, сколько боевиков было идентифицировано, однако некоторые из них уже находятся в России и готовятся помочь воевать против Украины.

Чиновники отказались сообщать, что еще известно о переброске сирийских боевиков в Украину, статус или точный масштаб этих усилий.

Издание deirezzor24 пишет, что РФ предлагала добровольцам из страны от 200 до 300 долларов, чтобы они воевали в Украине в течение 6 месяцев.

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Украинцев просят не снимать ПВО

Украинцев призвали не снимать на видео работу противовоздушной обороны. Враг не должен знать, откуда ему "прилетит".

"Представьте, красивая картинка: летит российский самолет, а ему навстречу — ракеты нашего ПВО. Финита ля комедия. И вот такая "картинка" спасает наши жизни и наши дома", — отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Кроме того, он написал, что воздушная оборона эффективна, когда о ней не знают.

"Не публикуйте видео таких салютов. Все видео вылетов и попадание ракет демаскируют системы ПВО. Не публикуйте видео. Это снижает защиту наших городов, следовательно, ведет к смерти близких и друзей", — написал нардеп в Telegram.

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