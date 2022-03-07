Оккупанты выпустили по Украине около 600 ракет — Минобороны США

Система ПВО продолжает работать в Украине и уничтожать ракеты

Выпущенные ракеты погубили не одну жизнь, в частности детей/Фото: коллаж: "Сегодня"

С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране 600 ракет. Однако, несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.

Об этом сообщает ABC News.

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Как рассказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США, с начала вторжения в Украину 24 февраля было совершено около 600 запусков российских ракет. В то же время, он не смог подтвердить сообщение о применении Россией кассетных боеприпасов или термобарического оружия.

Представитель Минобороны отметил, что система противовоздушной и противоракетной обороны Украины все еще эффективна и продолжает активно использоваться. Кроме того, он уточнил, что оккупанты не оставляют попыток завоевать господство в украинском воздушном пространстве.

Украинцев просят не снимать ПВО

Украинцев призвали не снимать на видео работу противовоздушной обороны. Враг не должен знать, откуда ему "прилетит".

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"Представьте, красивая картинка: летит российский самолет, а ему навстречу — ракеты нашего ПВО. Финита ля комедия. И вот такая "картинка" спасает наши жизни и наши дома", — отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Кроме того, он написал, что воздушная оборона эффективна, когда о ней не знают.

"Не публикуйте видео таких салютов. Все видео вылетов и попадание ракет демаскируют системы ПВО. Не публикуйте видео. Это снижает защиту наших городов, следовательно, ведет к смерти близких и друзей", — написал нардеп в Telegram.

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