Кадыровцы вблизи Запорожья переехали танком авто "Укрпочты" и не дают забрать тела погибших (фото)

В результате два человека, развозившие пенсии, погибли на месте происшествия

Российский танк раздавил работников "Укрпочты" / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 5 марта, в Запорожской области российские военные-кадыровцы на танке обстреляли авто "Укрпочты" и переехали автомобиль. На месте погибли мужчина и женщина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram.

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Сотрудники "Укрпочты" развозили пенсии и почту по маршруту, который проходит через населенные пункты Орехово, Омельник, Егоровка и Новоселовка. По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка на встречу гражданской машине выехал танк. Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ русские солдаты издали открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него.

В настоящее время этот автомобиль стоит на дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка.

Кадыровцы не позволяют унести тела погибших

Вчера, 6 марта, коллеги из "Укрпочты" попытались забрать погибших коллег, поскольку надеялись, что кто-то выжил.

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Но прибыв на место трагедии, они успели только сфотографировать место происшествия, потому что начали появляться танки оккупантов и оставаться на этом месте было опасно для собственной жизни.

Разбитая машина с телами погибших сотрудников "Укрпочты" осталась стоять в поле. По словам работников "Укрпочты" – это были военные-кадыровцы.

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Место трагедии. Фото: Александр Старух

В связи с проведением боевых действий на этом участке местности и передвижением военной техники оккупантов эвакуация тел погибших в настоящее время невозможна.

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