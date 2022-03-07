В Украине с начала войны погибли почти 40 детей

71 ребенок в результате обстрелов пострадал

Оккупанты убивают детей/Фото: коллаж: "Сегодня"

С начала войны России против Украины в нашей стране погибли дети. Кроме того, многое пострадало.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

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По словам уполномоченной ВР Украины по правам человека Людмилы Денисовой, по состоянию на 6 марта в войне России против Украины погибли 38 детей, пострадал 71 ребенок. В то же время отмечается, что данные не окончательны, ведь точная информация сейчас недоступна из-за обстрелов со стороны оккупантов.

"Если вы решили эвакуироваться из зоны боевых действий с ребенком, помните, что в толпе ребенок может растеряться, а вы можете потерять его из поля зрения. Предупредите их об этом и научите как вести себя в экстренной ситуации. Записка с вашей контактной информацией позволит полиции или другим взрослым связаться с вами и быстрее вернуть ребенка", — говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО призывают международные правозащитные организации принять все возможные меры для усиления давления на Российскую Федерацию для прекращения военной агрессии против Украины.

Украинцев просят не снимать ПВО

Украинцев призвали не снимать на видео работу противовоздушной обороны. Враг не должен знать, откуда ему "прилетит".

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"Представьте, красивая картинка: летит российский самолет, а ему навстречу — ракеты нашего ПВО. Финита ля комедия. И вот такая "картинка" спасает наши жизни и наши дома", — отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Кроме того, он написал, что воздушная оборона эффективна, когда о ней не знают.

"Не публикуйте видео таких салютов. Все видео вылетов и попадание ракет демаскируют системы ПВО. Не публикуйте видео. Это снижает защиту наших городов, следовательно, ведет к смерти близких и друзей", — написал нардеп в Telegram.

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