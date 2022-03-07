В Україні від початку війни загинуло майже 40 дітей

71 дитина внаслідок обстрілів постраждала

Окупанти вбивають дітей/Фото: колаж: "Сьогодні"

Від початку війни Росії проти України в нашій країні загинули діти. Крім того, багато постраждало.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

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За словами уповноваженої ВР України з прав людини Людмили Денісової, станом на 6 березня у війні Росії проти України загинули 38 дітей, постраждала 71 дитина. Водночас наголошується, що дані не остаточні, адже точна інформація зараз недоступна через обстріли з боку окупантів.

"Якщо ви вирішили евакуюватися з зони бойових дій із дитиною, пам'ятайте, що у натовпі дитина може розгубитися, а ви можете втратити її з поля зору. Попередьте їх про це і навчіть як поводитись в екстреній ситуації. Записка з вашою контактною інформацією дозволить поліції чи іншим дорослим зв'язатися з вами і швидше повернути дитину", — йдеться в повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО закликають міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України.

Українців просять не знімати ППО

Українців закликали не знімати на відео роботу протиповітряної оборони. Ворог не повинен знати, звідки йому "прилетить".

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"Уявіть, красива картинка: летить російський літак, а йому назустріч — ракети нашого ППО. Фініта ля комедія. І ось така "картинка" рятує наші життя та наші будинки", — зазначив нардеп Олексій Гончаренко.

Крім того, він написав, що повітряна оборона ефективна тоді, коли про неї не знають.

"Не публікуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО. Не публікуйте відео. Це знижує захист наших міст, а отже, веде до смерті близьких та друзів", — написав нардеп у Telegram.

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