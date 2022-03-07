Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів міст, які відзначились від початку війни

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденами голів ОДА та мерів міст, які найбільше відзначились у дні війни Росії проти України.
Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.
Деталі
Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримують:
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- глава Харківської ОДА Синєгубов;
- глава Миколаївської ОДА Кім;
- глава Донецької ОДА Кириленко;
- глава Луганської ОДА Гайдай;
- глава Чернігівської ОДА Чаус;
- глава Сумської ОДА Живицький.
Орден Мужності отримують:
- мер Харкова Терехов;
- мер Миколаєва Синкевич;
- мер Чернігова Атрошенко;
- мер Сум Лисенка;
- мер Херсона Колихаєв;
- мер Мелітополя Федоров;
- мер Нової Каховки Коваленко.
Крім того, президент підписав указ про встановлення почесної відзнаки "Місто-герой України". Містами-героями стануть:
- Харків;
- Чернігів;
- Маріуполь;
- Херсон;
- Гостомель;
- Волноваха.
Що відбувалося в Україні минулої доби?
- 6 березня у Вінниці російські військові обстріляли аеродром ракетами. На кадрах відео видно кілька ударів та вогонь.
- Обстріл аеропорту у Вінниці 6 березня відбувся з південного напрямку, з акваторії Чорного моря.
- З цього приводу президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до Заходу, в якому вкотре попросив закрити нам небо ППО, переданим НАТО. Це необхідно, оскільки окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данилов.
- Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.
- В Києві над дитячою лікарнею "Охматдит" збили крилату ракету. У приміщенні є кілька пошкоджень, а лікарі продовжують працювати.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей. Після закінчення війни тероборона стане частиною системи оборони України.