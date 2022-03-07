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Зеленский наградил орденами глав ОГА и мэров городов, отличившихся с начала войны

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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7 марта, 00:17
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Кроме того, президент подписал указ об установлении почетного знака отличия "Город-герой Украины"
Указ был обнародован на сайте президента Владимира Зеленского/Фото: коллаж: "Сегодня"
Указ был обнародован на сайте президента Владимира Зеленского/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленскийнаградил орденами глав ОГА и мэров городов, наиболее отличившихся в дни войны России против Украины.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

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Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени получают:

  • глава Харьковской ОГА Синегуб;
  • глава Николаевской ОГА Ким;
  • глава Донецкой ОГА Кириленко;
  • глава Луганской ОГА Гайдай;
  • глава Черниговской ОГА Чаус;
  • глава Сумской ОГА Живицкий.

Орден Мужества получают:

  • мэр Харькова Терехов;
  • мэр Николаева Синкевич;
  • мэр Чернигова Атрошенко;
  • мэр Сум Лысенко;
  • мэр Херсона Колыхаев;
  • мэр Мелитополя Федоров;
  • мэр Новой Каховки Коваленко.

Кроме того, президент подписал указ об установлении почетного знака отличия "Город-герой Украины". Городами-героями станут:

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  • Харьков;
  • Чернигов;
  • Мариуполь;
  • Херсон;
  • Гостомель;
  • Волноваха.

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