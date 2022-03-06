8 ракет уничтожили аэропорт в Виннице: Зеленский срочно обратился к Западу

Глава государства жестко раскритиковал мировое сообщество за нежелание закрыть небо над Украиной

Владимир Зеленский призвал закрыть небо над Украиной / Коллаж "Сегодня"

В Виннице российские военные нанесли удар по аэродрому Гаврышовка. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к Западу.

Видео появилось на facebook-странице главы страны.

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"8 ракет против нашей доброй и мирной Винницы, которая никогда, никогда не угрожала России никоим образом. Ракетный удар жесток и циничен. Полностью разрушен аэропорт",- говорит глава страны.

Владимир Зеленский призвал закрыть небо над Украиной.

"Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной, закройте для всех российских ракет, для российской боевой авиации, для всех террористов. Сделайте гуманитарно-воздушную зону без ракет и авиабомб. Если вы не дадите нам хотя бы самолеты, чтобы мы могли сами себя оградить, то можно сделать только один вывод. Вы тоже хотите, чтобы нас очень медленно убивали", – добавил президент Украины.

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Ситуация в Украине 6 марта