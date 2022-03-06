Будем убивать, пока РФ не проснется: Данилов предупредил россиян

Оккупанты готовят вторую волну широкомасштабного наступления

Враг продолжает наступать на Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Продолжается одиннадцатый день героического противостояния украинцев российским оккупантам. Стратегически важными остаются города: Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса. План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить ВСУ, создать ситуацию гумкатастрофы для населения.

Об этом сообщает секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в Facebook.

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"Мы выдержали первую, наиболее трудную волну атаки русских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевщины и Харьковщины, Черниговщины и Николаевщины. Ни на каком направлении российские террористические войска не добились стратегического успеха", – написал он.

По его словам, враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, "к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными".

"Похоронки русским матерям и тонны обугленного российского военного железа – памятка для следующей волны оккупантов: не лезьте – убьем! И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество очнулось если не от чувства вины, то от боли. И мы достучимся до вас. Никогда не сражайтесь с украинцами, рано или поздно мы придем к вам, чтобы вернуть все накопленные вами долги..." – добавил он.

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Оккупанты несут большие потери

Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

"Контратакуют оккупантов под Харьковом, держат Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс… Мы наносим оккупантам такие потери, которые они не видели в самом страшном сне. Российская армия не вышла на запланированные рубежи, но вышла почти на 10 тыс. убитых российских военных – это парни 18-20 лет, почти дети. Солдаты, которым не смогли объяснить, за что они идут воевать. Россия точно могла бы дать этим своим людям что-то другое, кроме смерти", – подчеркнул глава государства.

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