Оккупированный Бердянск вышел на митинг против агрессоров

Жители Бердянска отправились на улицы с украинскими флагами

Проукраинский митинг в Бердянске / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы в оккупированном Бердянске вышли на митинг против российских агрессоров — об этом сообщает Госспецсвязи.

"Пока россияне сидят дома и молчаливо "одобряют" продолжение войны", — говорится в сообщении.

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На видео горожане размахивают украинскими флагами и скандируют: "Україна понад усе!"

Ситуация в Украине 5 марта

В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галицинова и готовятся к перемещениям.

В Мелитополе, куда вошли российские военные, прошел очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.

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Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.

"Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.

В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.

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