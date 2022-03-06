8 ракет знищили аеропорт у Вінниці: Зеленський терміново звернувся до Заходу

Глава держави жорстко розкритикував світову спільноту за небажання закрити небо над Україною

Володимир Зеленський закликав закрити небо над Україною / Колаж "Сьогодні"

У Вінниці російські військові завдали удару по аеродрому Гавришівка. Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до Заходу.

Відео з'явилося на facebook-сторінці глави держави.

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"8 ракет проти нашої доброї та мирної Вінниці, яка ніколи, ніколи не загрожувала Росії жодним чином. Ракетний удар жорсткий і цинічний. Повністю зруйнований аеропорт", – каже глава держави.

Володимир Зеленський закликав закрити небо над Україною.

"Ми повторюємо кожен день: закрийте небо над Україною, закрийте для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх терористів. Зробіть гуманітарно-повітряну зону без ракет та авіабомб. Якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити лише один висновок. Ви теж хочете, щоб нас дуже повільно вбивали", – додав президент України.

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