8 ракет знищили аеропорт у Вінниці: Зеленський терміново звернувся до Заходу

У Вінниці російські військові завдали удару по аеродрому Гавришівка. Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до Заходу.
Відео з'явилося на facebook-сторінці глави держави.
"8 ракет проти нашої доброї та мирної Вінниці, яка ніколи, ніколи не загрожувала Росії жодним чином. Ракетний удар жорсткий і цинічний. Повністю зруйнований аеропорт", – каже глава держави.
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Володимир Зеленський закликав закрити небо над Україною.
"Ми повторюємо кожен день: закрийте небо над Україною, закрийте для всіх російських ракет, для російської бойової авіації, для всіх терористів. Зробіть гуманітарно-повітряну зону без ракет та авіабомб. Якщо ви не дасте нам хоча б літаки, щоб ми могли самі себе захистити, то можна зробити лише один висновок. Ви теж хочете, щоб нас дуже повільно вбивали", – додав президент України.
Ситуація в Україні 6 березня
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