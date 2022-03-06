Ракетний удар по аеродрому Вінниці завдали з акваторії Чорного моря — ЗС ЗСУ

Обстріл аеропорту у Вінниці 6 березня стався з південного напрямку з акваторії Чорного моря.
Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.
Що відомо
За словами Юрія Ігната, ймовірно цивільний аеропорт обстріляли стратегічними крилатими ракетами Х-101, випущеними з бомбардувальників-ракетоносців Ту-95мс або Ту-160.
Далі по темі
Раніше він припустив, що обстріл стався з території самопроголошеного Придністров'я, де розквартирована Оперативна група російських військ.
"Сьогодні близько 2-ї години дня по території цивільного аеропорту у Вінниці, поруч знаходиться військова база, яка знаходиться на реконструкції і не має військових, ворог завдав ракетного удару 8 ракетами, орієнтовно з Придністров'я. Ворог вкотре показав своє обличчя", – записав відео Ігнат.
Міністерство оборони Республіки Молдова дуже швидко спростувало інформацію про запуск ракет аеропорту Вінниці з території придністровського регіону.
Ситуація
- Сьогодні, 6 березня, у Вінниці російські військові обстріляли аеродром ракетами. На кадрах відео видно кілька ударів та вогонь.
- З цього приводу президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до Заходу, в якому вкотре попросив закрити нам небо НАТОвськими ППО.
- Це необхідно, оскільки окупанти готують другу хвилю широкомасштабного наступу, попередив секретар РНБО Олексій Данилов.
- Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні наші військові, які у 2014 році зрадили Україну та перейшли на бік РФ у Криму.