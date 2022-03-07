Канада ввела санкции против чиновников и пропагандистов РФ – кто в списке

Теперь общее количество людей в санкционном списке Канады увеличилось до 540

Канада ввела санкции против Маргариты Симоньян и Дмитрия Пескова / Фото: Коллаж: Сегодня

Канада вводит санкции против российских чиновников, пропагандистов и олигарха Олега Дерипаски.

Об этом сообщается на сайте правительства.

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Кто попал под санкции:

олигарх, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска,

министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,

министр здравоохранения России Михаил Мурашко,

пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков,

пропагандисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян,

генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие.

Теперь общее количество человек в санкционном списке Канады увеличилось до 540.

Предусматривающие санкции

Правительство Канады решило заморозить активы и запретить гражданам и физическим лицам Канады вести какие-либо дела с подсанкционными лицами.

Санкции от США

Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

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В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, вводят санкции против ряда авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".

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