Канада ввела санкції проти чиновників та пропагандистів РФ – хто у списку

Тепер загальна кількість осіб у санкційному списку Канади збільшилась до 540

Канада ввела санкції проти Маргарити Симоньян та Дмитра Пєскова / Фото: Колаж: Сьогодні

Канада вводить санкції проти російських високопосадовців, пропагандистів та олігарха Олега Дерипаски.

Про це повідомляється на сайті уряду.

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Хто потрапив під санкції:

олігарх, голова наглядової ради та єдиний бенефіціарний власник компанії "Базовий елемент" Олег Дерипаска,

міністр сільського господарства Дмитро Патрушев,

міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко,

прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков,

пропагандисти Володимир Соловйов і Маргарита Симоньян,

генеральний директор Першого каналу Костянтин Ернст та інші.

Тепер загальна кількість осіб у санкційному списку Канади збільшилась до 540.

Що передбачають санкції

Уряд Канади вирішив заморозити активи та заборонити громадянам та фізичним особам Канади вести будь-які справи з підсанкційними особами.

Санкції від США

Сполучені Штати Америки ввели обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.

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До цього списку, зокрема, потрапили: підприємець і мільярдер Аркадій Ротенберг, генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, бізнесмен Євген Пригожин, голова правління та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, підприємець Алішер Усманов, голова Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" Ігор Шувалов та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Крім того, ввели санкції проти низки авіабудівних підприємств РФ, зокрема й Іркутського авіазаводу та заводу "Авіастар".

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