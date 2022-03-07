Южная Корея ввела санкции против России

Из-за начала войны РФ против Украины, Россия теперь "тонет" в санкциях

Мир поддерживает Украину и вводит санкции против РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Южная Корея ввела санкции против Российской Федерации в финансовом секторе. Среди новых ограничений — прекращение транзакций с Центральным банком России.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Южной Кореи

Реклама

Подробности

"Правительство Южной Кореи в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе решило присоединиться к дополнительным ограничительным мерам, включая прекращение транзакций с Центробанком РФ", — сообщили в МИД.

Все детали санкций в ведомстве объявят после консультаций с соответствующими министерствами страны. Южная Корея также уведомит о своем решении Соединенные Штаты Америки и другие страны.

Санкции от США

Соединенные Штаты Америки вводят ограничения против 19 российских олигархов, 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц.

В этот список, в частности, попали: предприниматель и миллиардер Аркадий Ротенберг, генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, бизнесмен Евгений Пригожин, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, предприниматель Алишер Усманов, председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Реклама

Кроме того, вводят санкции против ряда авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".

Читайте также