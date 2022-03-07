ВСУ уже идут за вами! Кадыровцы случайно сдали свои координаты

Кадыровцы в Киевской области сдали свои координаты ВСУ благодаря опубликованному видео со своим командиром.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный журналист Андрей Цаплиенко.
"Кадыровцы, прикрываясь мирным населением, угрожают украинским военным. Спасибо за координаты. Село Бабинцы", – пишет журналист.
Далее по теме
Отметим, что командир кадыровцев Хусейн Межидов записал видеообращение, в котором заявил, что его отряд идет "по следам бандеровцев, националистов и так называемого "полка Джохара Дудаева".
Данное видео опубликовал в соцсетях чеченский лидер Рамзан Кадыров. В видеоролике мелькает вывеска с названием села Бабинцы, где обосновались кадыровцы.
Кадыровцы захватили ядерные объекты
Участник переговоров с Россией, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на захваченных ядерных объектах в Украине хозяйничают "кадыровцы". По словам Арахамии, оккупанты убили сотрудников, которые контролируют ядерную безопасность.
Также сообщалось о том, что кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС, где в результате обстрелов начался пожар.
5 марта в Бородянке в Киевской области "кадыровцы" захватили психоневрологический интернат, взяв в заложники сотни пациентов и персонал. Это произошло около 13:00, к вечеру они вышли из заведения.