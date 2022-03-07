Россия атакует из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах – Генштаб

Авиаудары продолжают совершать с территории соседней Беларуси

Враг беспощадно уничтожает Ирпень / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия уже двенадцатые сутки продолжает наступательную операцию против Украины. С начала сегодняшнего дня, 7 марта, российский оккупант продолжил наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 6 утра.

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В то же время Украина продолжает обороняться, а враг несет большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен.

Основные действия российских оккупантов:

Захватчики продолжают наносить авиаудары по Украине из аэродромной сети Республики Беларусь.

по Украине из аэродромной сети Республики Беларусь. Кроме того, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, производят обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах . Так, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

. Так, город остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов. Зафиксированы многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности солдат захватчиков. Также в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность Вооруженных Сил Украины.

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