Россия атакует из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах – Генштаб

Российская армия уже двенадцатые сутки продолжает наступательную операцию против Украины. С начала сегодняшнего дня, 7 марта, российский оккупант продолжил наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 6 утра.
В то же время Украина продолжает обороняться, а враг несет большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападения. Сдается в плен.
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Основные действия российских оккупантов:
- Захватчики продолжают наносить авиаудары по Украине из аэродромной сети Республики Беларусь.
- Кроме того, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, производят обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах. Так, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.
- Зафиксированы многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности солдат захватчиков. Также в социальных сетях враг продолжает распространение контента, созданного от первого лица, негативно освещающего деятельность Вооруженных Сил Украины.
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