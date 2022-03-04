Генштаб Украины назвал пять изменений в тактике российских оккупантов

Группировки ВС России исчерпали основную часть оперативных резервов

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Основной целью российских оккупантов остается оцепление Киева и ослабление сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Об этом заявил у себя на странице в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

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Ситуация в Украине

"Группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали переброску дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок ВС РФ введены в операцию", – отметили в Генштабе.

/ Фото: Getty Images

В то же время на Слобожанщине подразделения 20-й армии противника пытаются продолжить наступление на Объединенные силы на Новоайдарском и Северодонецком направлениях.

На донецком направлении оккупанты пытаются удержать кольцо оцепления вокруг города Мариуполь. В Генштабе сообщили, что для пополнения потерь в Донецкой области российские кураторы начали завоз военнослужащих ВС РФ на станцию ​​Иловайск.

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"В Черном море морская группировка ЧФ выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы Группировки разнородных сил ВМС, но чаще жертвами российских морских пиратов становятся гражданские суда и их экипажи", – говорится в заявлении.

Кроме этого, оккупанты продолжают подготовку к высадке морского десанта на участке Залива – Черноморск. В районе 40 км восточнее Черноморска находятся два больших десантных корабля оккупантов.

Изменения в тактике

В Генштабе заявили, что в тактике действий российских оккупантов произошли изменения:

не выполнив задачи военного блицкрига, оккупанты переходят к откровенно террористическим способам ведения боевых действий на территории Украины;

увеличена доля задач с применением подразделений специального назначения в пригороде населенных пунктов в качестве штурмовых подразделений;

участились случаи применения воздушных десантов для обеспечения наведения мостовых переправ через водные препятствия;

российские оккупанты уделяют значительное внимание активизации мер психологического воздействия на население и войска;

в скором времени следует ожидать комплексное и масштабное распространение врагом фейковых новостей, которое будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств.

"Призываем украинцев быть бдительными, верить в Вооруженные Силы Украины и пользоваться информацией из официальных и проверенных источников. Борьба продолжается! Победа будет за нами! Слава Украине!" – заявили в Генштабе.

Напомним, правительство Украины обратилось к Международному комитету Красного Креста. Украине нужна неотложная помощь в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское населения.

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