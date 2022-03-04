Генштаб України назвав п'ять змін у тактиці російських окупантів

Угруповання ЗС Росії вичерпали основну частину оперативних резервів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Основною метою російських окупантів залишається оточення Києва та послаблення спротиву в заблокованих населених пунктах.

Про це заявив у себе на сторінці в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Ситуація в Україні

"Угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань ЗС РФ введено в операцію", – зазначили в Генштабі.

/ Фото: Getty Images

Водночас на Слобожанщині підрозділи 20-ї армії противника намагаються продовжити наступ на Об’єднані сили на Новоайдарському та Сєверодонецькому напрямках.

На донецькому напрямку окупанти намагаються утримати кільце оточення навколо міста Маріуполь. У Генштабі повідомили, що для поповнення втрат на Донеччині російські куратори розпочали завезення військовослужбовців ЗС РФ до станції Іловайськ.

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"У Чорному морі морське угруповання ЧФ виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили Угруповання різнорідних сил ВМС, але частіше жертвами російських морських піратів стають цивільні суда та їх екіпажі", – йдеться в заяві.

Крім цього, окупанти продовжують підготовку до висадки морського десанту на ділянці Затока – Чорноморськ. У районі 40 км східніше Чорноморська перебувають два великих десантних кораблі окупантів.

Зміни в тактиці

У Генштабі заявили, що в тактиці дій російських окупантів відбулися зміни:

не виконавши завдання військового бліцкригу, окупанти переходять до відверто терористичних способів ведення бойових дій на території України;

збільшено частку завдань із застосуванням підрозділів спеціального призначення у передмісті населених пунктів у якості штурмових підрозділів;

почастішали випадки застосування повітряних десантів для забезпечення наведення мостових переправ через водні перешкоди;

російські окупанти приділяють значну увагу активізації заходів психологічного впливу на населення та війська;

невдовзі потрібно очікувати комплексне та масштабне поширення ворогом фейкових новин, яке здійснюватиметься із залученням усього спектру сучасних інформаційних засобів.

"Закликаємо українців бути пильними, вірити в Збройні Сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел. Боротьба триває! Перемога буде за нами! Слава Україні!" – заявили в Генштабі.

Нагадаємо, уряд України звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Україні потрібна невідкладна допомога в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.

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