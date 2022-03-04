Ще один трофей у скарбничку України: у Затоці ППО збила ворожий літак

Українська протиповітряна оборона збила ворожий літак поблизу Затоки, що на Одещині. Про це на сторінці Facebook повідомляє ВМС ЗС України.
"Підрозділ ППО під курортною Затокою знищив російський літак, який атакував один із об'єктів військової інфраструктури", – йдеться у повідомленні.
Пілота, який встиг катапультуватись, розшукують.
Також зазначається, що окупанти обстріляли і саму курортну Затоку. На щастя, потерпілих від атаки немає. Що було метою російських військових у селищі – незрозуміло.
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