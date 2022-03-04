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Пожежа на Запорізькій АЕС: ядерна хмара накриє і Росію

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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4 березня, 04:53
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Путін перейшов до геноциду не лише Європи, а й свого народу
Вибух від ЗАЕС накриє Ростов та Краснодар. Колаж "Сьогодні"
Вибух від ЗАЕС накриє Ростов та Краснодар. Колаж "Сьогодні"

Вибух на найбільшій атомній станції у Європі не пройде безслідно для Росії. Значну територію РФ накриє ядерною хмарою .

Про це в ефірі єдиного марафону новин повідомив голова комітету ВР з питань екології, нардеп Олег Бондаренко. Він звернувся до росіян.

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"Ваше керівництво, пан Путін, абсолютно божевільні. Те, що він зараз робить, це геноцид не тільки Європи, а й геноцид Росії. Виходячи з рози вітрів, яка зараз існує, ядерна хмара накриє Кубань, Краснодарський край, Ростовську область, Західний Кавказ і Північний Кавказ. Крим не ваш, вам його не шкода, але його теж накриє. Вибух, який може статися, буде порівняний за величиною з вибухом Ростовської АЕС та Курської АЕС разом узятих. Зупиніть своє керівництво за всяку ціну, не допустіть геноциду", – закликав Бондаренко.

Пожежа на Запорізькій АЕС

3 березня російські війська знову намагалися захопити Запорізьку АЕС, в Енергодарі почалася стрілянина

У ніч проти 4 березня на станції почалася пожежа.

Російські окупанти під час обстрілів поцілили у перший енергоблок Запорізької АЕС. Українські рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі, бо обстріл триває.

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Зеленський виступив зі терміновим повідомленням через обстріл Запорізької АЕС та провів телефонні розмови з багатьма світовими лідерами, зокрема з президентом США.

Реактори в небезпеці через те, що неможливо приступити до гасіння пожежі – окупанти продовжують обстріл.

Вибух на найбільшій атомній станції в Європі не пройде безслідно для Росії. Значну територію РФ накриє ядерною хмарою.

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Станом на 4:00 ранку 4 березня стрілянину на Запорізькій АЕС призупинено, але ситуація ще критична. На території станції є постраждалі, але отримати медичну допомогу вони не можуть.

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