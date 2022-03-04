Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Пожар на Запорожской АЭС: ядерное облако накроет и Россию

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 марта, 04:53
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Путин перешел к геноциду не только Европы, но и своего народа
Взрыв от ЗАЭС накроет Ростов и Краснодар. Коллаж "Сегодня"
Взрыв от ЗАЭС накроет Ростов и Краснодар. Коллаж "Сегодня"

Взрыв на самой большой атомной станции в Европе не пройдет бесследно для России. Значительную территорию РФ накроет ядерным облаком.

Об этом в эфире единого новостного марафона сообщил глава комитета ВР по вопросам экологии, нардеп Олег Бондаренко. Он обратился к россиянам.

Реклама

"Ваше руководство, господин Путин, абсолютно сумасшедшие. То, что он сейчас делает, это геноцид не только Европы, но и геноцид России. Исходя из розы ветров, которая сейчас существует, ядерное облако накроет Кубань, Краснодарский край, Ростовскую область, Западный Кавказ и Северный Кавказ. Крым не ваш, вам его не жалко, но его тоже накроет. Взрыв, который может произойти, будет сравним по величине со взрывом Ростовской АЭС и Курской АЭС вместе взятых. Остановите свое руководство любой ценой, не допустите геноцида", – призвал Бондаренко.

Пожар на Запорожской АЭС

3 марта российские войска снова пытались захватить Запорожскую АЭС, в Энергодаре началась стрельба.

В ночь на 4 марта на станции начался пожар.

Российские оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Украинские спасатели не могут приступить к ликвидации пожара, потому что обстрелы продолжаются.

Реклама

Зеленский выступил со срочным сообщением из-за обстрела Запорожской АЭС и провел телефонные разговоры со многими мировыми лидерами, в том числе с президентом США.

Реакторы в опасности из-за того, что невозможно приступить к тушению пожара – оккупанты продолжают обстрелы.

Взрыв на самой большой атомной станции в Европе не пройдет бесследно для России. Значительную территорию РФ накроет ядерным облаком.

Реклама

По состоянию на 4:00 утра 4 марта стрельба на Запорожской АЭС приостановлена, но ситуация все еще критическая. На территории станции есть пострадавшие, но получить медицинскую помощь они не могут.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Украину ждет второй "Чернобыль"? Что будет, если оккупанты взорвут Запорожскую АЭС Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Есть раненые, пожарных не пускают на станцию. Что сейчас происходит на Запорожской АЭС Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Бригадный генерал Красильников, командир оперативно-тактической группировки «Північ». Вместе со своими бойцами двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику и не пустил врага в Харьков из Луганской области. За что получил звание Герой Украины.
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в марте
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять