Українські захисники "покришили" окупантів під Києвом

Бійці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців трохи покришили ворога на Броварському напрямку. Мінус 4 БМП, 2 танки та плюс собі в підрозділ одна бронемашина піхоти.
Про це повідомили на сторінці бригади.
"Ворог засів у селі. Ховає свою техніку у городах та серед будинків місцевих. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою броню, що стала металобрухтом, і знає, що його чекає така ж доля! Слава Україні", – йдеться у повідомленні.
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