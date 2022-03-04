Українські захисники "покришили" окупантів під Києвом

Ранок слід розпочинати з перемог

Фото: колаж "Сьогодні"

Бійці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців трохи покришили ворога на Броварському напрямку. Мінус 4 БМП, 2 танки та плюс собі в підрозділ одна бронемашина піхоти.

Про це повідомили на сторінці бригади.

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"Ворог засів у селі. Ховає свою техніку у городах та серед будинків місцевих. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою броню, що стала металобрухтом, і знає, що його чекає така ж доля! Слава Україні", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні 4 березня