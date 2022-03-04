Бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев немного покрошили врага на Броварском направлении. Минус 4 БМП, 2 танка и плюс себе в подразделение одна бронемашина пехоты. Об этом сообщили на странице бригады. "Враг засел в деревне. Скрывает свою технику в городах и домах местных. Грабит магазины. Беснуется. Ибо видит свою броню, ставшую металлоломом и знает, что его ждет такая же участь! Слава Украине", - говорится в сообщении. Ситуация в Украине 4 марта Девятый день вторжения России в Украину начался с тревожных новостей. Оккупанты едва не устроили катастрофу для всего мира – обстреляли Запорожскую АЭС, там начался пожар. Вскоре стало известно, что на территорию станции зашли кадыровцы, они планировали заминировать АЭС, чтобы потом шантажировать всю Европу. По данным на утро пятницы российские оккупанты несут поражение практически на всех направлениях, и уже исчерпали большую часть резервов как технического, так и военного состава. Так, в Вознесенске Николаевской области ВСУ удалось разбить вражескую колонну с меткой Z, сообщает "УНИАН". ВСУ просят украинцев помочь в обнаружении и идентификации колонн вражеской техники, которые движутся по территории Украины. "Сегодня" подготовили аналитический материал, с помощью которого читатели смогут легко отличить технику захватчика от нашей – а ВСУ оперативно обнаружить вражеские колонны и уничтожить. Авианалетами была полностью уничтожена Ахтырская ТЭЦ, разбомблено машинное отделение – город полностью без отопления и энергии. Почему бои на Запорожской АЭС за минуту могут обернуться катастрофой, даже если взрыва не произойдет? Мы собрали две реальные причины.