В Сумской области оккупанты разрушили ТЭЦ, РЭС и ЖД вокзал: есть жертвы

Около 17:00 российские войска совершили несколько авиационных ударов

Обстрелы произошли в городе Ахтырка / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 3 марта, в Сумской областиоколо 17:00 было несколько авиационных ударов. В результате обстрела в городе Ахтырка разрушены здания ТЭЦ, РЭС и железнодорожного вокзала. Также есть погибшие.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"В настоящее время обнаружены 2 погибших. Продолжаются поиски. От ГСЧС привлечены 14 человек и 3 ед. техники", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 3 марта

Украина уже более недели противостоит армии российских оккупантов. Восьмые сутки вторжения начались с воздушной тревоги во многих городах Украины. В Киеве и Херсоне были слышны взрывы. Тем временем Гаагский трибунал уже начал расследование военных преступлений РФ против Украины, а данные об ужасающих действиях оккупантов в Международный уголовный суд передали почти 40 стран.

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