Пограничники и ВСУ вышли на границу Украины на Сумщине – Данилов

Украинские воины продолжают обивать атаки оккупантов

Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: Коллаж: Сегодня

Пограничники 5 пограничного отряда передовой группой совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине. Об этом на своей странице в Facebook написал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также он отметил, что российские власти ускоренно приближаются к ряду подсудимых Гаагского трибунала.

Реклама

"С каждым выстрелом и приказом этот ряд удлиняется, а сроки наказания увеличиваются. Беспрецедентное событие для мировой истории, когда данные о преступлениях РФ передали в МКС сразу 39 стран. Трагической иллюстрацией будущего процесса "Украина против России" будет служить собор Успения Пресвятой Богородицы в Харькове, выстоявший во время Второй мировой войны, но в который в 2022 году попал российский снаряд, и Бабий Яр, потерпевший удар российскими ракетами. И столь трагических иллюстраций в томах обвинений, к сожалению, будет не одна страница", – добавил Данилов.

Данилов отметил, что руководство Беларуси все больше фиксируется, как руководство государства-террориста ерефии. Белорусская территория, а по некоторым данным, и ее вооруженные силы, используются в войне с Украиной.

"Осознав провал своего плана "Барбаросса – 2022" и столкнувшись с высокоэффективной деятельностью украинских военных и ТРО, Кремль пошел на смену тактики, начав массированные обстрелы жилых кварталов и объектов гражданской инфраструктуры в десятках городов, таких как Киев, Чернигов, Херсон, Харьков , в частности, с использованием запрещенного Женевской конвенцией вооружения. Массовой стала тактика ночных российских обстрелов жилых кварталов крупных городов", – написал он.

Также он рассказал, что есть еще одно важное событие за прошедшие сутки – подписание президентом Украины Владимиром Зеленским указа о создании Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам. Ни один украинец не будет оставлен в беде. Помощь получают все, кто в ней нуждается.

Ситуация в Сумах

В Сумах на улицах города шли бои, активно работали диверсионные группы россиян. В селе Веретеновка после артобстрела частные дома разбомблены, повреждены многоэтажки

Реклама

Кроме того мы писали о том, что в Сумах тероборона задержала технику врага на Курском проспекте. Кроме того, взяли в плен военного Российской Федерации. По данным Сумской военной администрации, военный РФ задержан на выезде из Сум.

Также напомним, как выглядят Сумы сейчас.

26 февраля Сумы попали под обстрел российских оккупантов. Людей призывают прятаться в бомбоубежища. Со стороны Косовщины происходит обстрел "Градами". Поэтому сейчас всех жителей Сум просят находиться в укрытиях.

Реклама

25 февраля, сообщалось, что российская техника из Сум направилась в Киев.