Оккупанты обстреляли село под Сумами: как оно выглядит сейчас (фото)

На Сумы надвигается большая колонна техники

Село Веретеновка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сумах на улицах города шли бои, активно работали диверсионные группы россиян. В селе Веретеновка после артобстрела частные дома разбомблены, повреждены многоэтажки.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Фото: Олеся Боровик, "Сегодня"

Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

Фото: Олеся Боровик, "Сегодня"

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Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

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Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

Фото: Алеся Боровик, "Сегодня"

Кроме того, по данным Сумской военной администрации на город Сумы с юго-востока надвигается большая колонна техники противника.

"Со стороны Химпрома (Сумыхимпром – крупное предприятие на окраине города – Ред.) на город движется большая колонна вражеской техники! Гражданские! Будьте в безопасном месте, не выходите без нужды на улицу и держитесь подальше от окон!" – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Сумах тероборона задержала технику врага на Курском проспекте. Кроме того, взяли в плен военного Российской Федерации.

Также напомним, как выглядят Сумы сейчас.