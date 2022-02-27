Оккупанты обстреляли село под Сумами: как оно выглядит сейчас (фото)

В Сумах на улицах города шли бои, активно работали диверсионные группы россиян. В селе Веретеновка после артобстрела частные дома разбомблены, повреждены многоэтажки.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
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Кроме того, по данным Сумской военной администрации на город Сумы с юго-востока надвигается большая колонна техники противника.
"Со стороны Химпрома (Сумыхимпром – крупное предприятие на окраине города – Ред.) на город движется большая колонна вражеской техники! Гражданские! Будьте в безопасном месте, не выходите без нужды на улицу и держитесь подальше от окон!" – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Сумах тероборона задержала технику врага на Курском проспекте. Кроме того, взяли в плен военного Российской Федерации.
Также напомним, как выглядят Сумы сейчас.