Росія зазнає колосальних втрат на українській території: оприлюднені дані

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Росія поступово втрачає військових та техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці Facebook опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 4 березня.

особового складу 9166 осіб,

танків 251 од.,

бойових броньованих машин 939 од.,

артилерійських систем 105 од.

РСЗВ/РСЗВ – 50 шт,

засоби ППО 18 од.,

літаків 33 од.,

вертольотів 37 од.,

автомобільної техніки 404 од.,

легкі швидкісні катери 2 од.

цистерн з ПММ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня 3,

За інформацією ЗСУ, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Також повідомлялося, що війська російських окупантів продовжують спроби просунутися вглиб України , але зазнають великих втрат. Ворог ввів на територію нашої країни більшу частину військ, підготовлених для наступу в Україну.

Трофеї військових та українців

Українські військові мають трофейний "Буратіно"/"Сонцепек" . Це важка вогнемета система залпового вогню, яку збиралися застосувати проти українців.

У населеному пункті Орлянське Запорізької області російські військові покидали техніку , "віджали" у місцевих автомобілі та поїхали у напрямку Донецька

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Українські військові знищили два російські літаки та захопили їхню військову техніку.

На Чернігівщині жителі селища Сеньківка заблокували колону російської військової техніки .

У Сумській області протягом доби знищено Одночасно близько 100 одиниць техніки російських окупантів. Це сталося у Лебединському районі.

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