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Росія зазнає колосальних втрат на українській території: оприлюднені дані

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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4 березня, 09:53
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Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
Росія поступово втрачає військових та техніку
Росія поступово втрачає військових та техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці Facebook опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 4 березня.

  • особового складу 9166 осіб,
  • танків 251 од.,
  • бойових броньованих машин 939 од.,
  • артилерійських систем 105 од.
  • РСЗВ/РСЗВ – 50 шт,
  • засоби ППО 18 од.,
  • літаків 33 од.,
  • вертольотів 37 од.,
  • автомобільної техніки 404 од.,
  • легкі швидкісні катери 2 од.
  • цистерн з ПММ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня 3,

За інформацією ЗСУ, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Також повідомлялося, що війська російських окупантів продовжують спроби просунутися вглиб України , але зазнають великих втрат. Ворог ввів на територію нашої країни більшу частину військ, підготовлених для наступу в Україну.

Трофеї військових та українців

Українські військові мають трофейний "Буратіно"/"Сонцепек" . Це важка вогнемета система залпового вогню, яку збиралися застосувати проти українців.

У населеному пункті Орлянське Запорізької області російські військові покидали техніку , "віджали" у місцевих автомобілі та поїхали у напрямку Донецька

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Українські військові знищили два російські літаки та захопили їхню військову техніку.

На Чернігівщині жителі селища Сеньківка заблокували колону російської військової техніки .

У Сумській області протягом доби знищено Одночасно близько 100 одиниць техніки російських окупантів. Це сталося у Лебединському районі.

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9-й день війни в Україні

  • На ранок п'ятниці російські окупанти зазнають поразки практично на всіх напрямках і вже вичерпали більшу частину резервів як технічно, так і військового складу. ЗСУ вдалося у Вознесенську розбити колону російських військових із міткою Z .
  • Бійці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців небагато покришили ворога на Броварському напрямку . Мінус 4 БМП, 2 танки та плюс собі в підрозділ одна бронемашина піхоти.
  • Дев'ятий день вторгнення Росії в Україну розпочався із тривожних новин. Окупанти ледь не влаштували катастрофи для всього світу – обстріляли Запорізьку АЕС, там почалася пожежа. Незабаром стало відомо, що на територію станції зайшли кадировці, вони планували замінувати АЕС, щоби потім шантажувати всю Європу. Серед захисників Запорізької АЕС є вбиті та поранені.
  • У разі вибуху на ЗАЕС значну територію РФ накриє ядерною хмарою .
  • Володимир Зеленський записав термінове відеозвернення через обстріл окупантами Запорізької АЕС. Він заявив, що російські війська чітко знали, куди стріляють та готувалися до атаки.

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