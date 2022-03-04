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Россия несет колоссальные потери на украинской территории: обнародованы данные

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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4 марта, 09:53
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Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий
Россия постепенно теряет военных и технику
Россия постепенно теряет военных и технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook опубликовал новые данные о потерях врага с начала вторжения 24 февраля и до утра 4 марта.

  • личного состава 9166 человек,
  • танков 251 ед,
  • боевых бронированных машин 939 ед,
  • артиллерийских систем 105 ед,
  • РСЗВ/РСЗО – 50 шт,
  • средства ПВО 18 ед,
  • самолетов 33 ед,
  • вертолетов 37 ед,
  • автомобильной техники 404 ед,
  • легкие скоростные катера 2 ед,
  • цистерн с ГСМ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня 3,

По информации ВСУ, подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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Также сообщалось, что войска российских оккупантов продолжают попытки продвинуться вглубь Украины, но терпят большие потери. Враг ввел на территорию нашей страны большую часть войск, подготовленных для наступления в Украину.

Трофеи военных и украинцев

Украинские военные имеют трофейный "Буратино"/"Солнцепек". Это тяжелая огнеметная система залпового огня, которую собирались применить против украинцев.

В населенном пункте Орлянское Запорожской области российские военные побросали технику, "отжали" у местных автомобили и уехали в направлении Донецка.

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Украинские военные уничтожили два российских самолета и захватили их военную технику.

В Черниговской области жители поселка Сеньковка заблокировали колонну российской военной техники.

В Сумской области в течение суток уничтожено сразу около 100 единиц техники российских оккупантов. Это произошло в Лебединском районе.

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9-й день войны в Украине

  • На утро пятницы российские оккупанты несут поражение практически на всех направлениях и уже исчерпали большую часть резервов как технически, так и военного состава. ВСУ удалось в Вознесенске разбить колонну российских военных с меткой Z.
  • Бойцы 72 ОМБр имени Черных Запорожцев немного покрошили врага на Броварском направлении. Минус 4 БМП, 2 танка и плюс себе в подразделение одна бронемашина пехоты.
  • Девятый день вторжения России в Украину начался с тревожных новостей. Оккупанты едва не устроили катастрофу для всего мира – обстреляли Запорожскую АЭС, там начался пожар. Вскоре стало известно, что на территорию станции зашли кадыровцы, они планировали заминировать АЭС, чтобы потом шантажировать всю Европу. Среди защитников Запорожской АЭС есть убитые и раненые.
  • В случаев взрыва на ЗАЭС значительную территорию РФ накроет ядерным облаком.
  • Владимир Зеленский записал срочное видеообращение из-за обстрела оккупантами Запорожской АЭС. Он заявил, что российские войска четко знали, куда стреляют и готовились к атаке.

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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

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