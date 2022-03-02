Потеряли самолеты и бросили технику: в Генштабе показали убытки военных РФ

В воздушном бою агрессоры потеряли два самолета

Брошенная техника российских войск / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные уничтожили два российских самолета и захватили их военную технику. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ночью 1 марта в Киевской области завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных Сил ВС Украины и парой российских Су-35С. В результате воздушного боя оба вражеских самолета были уничтожены, говорится в сообщении.

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Вместе с ракетами класса "воздух-воздух" из МиГ-29 по оккупантам отработали и управляемые зенитные ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования "Центр". К сожалению, в результате этого боя воздушные силы Украины потеряли один МиГ-29. Пилота ищут.

Также в Генштабе сообщили о брошенной колонне вражеской техники в полосе ответственности одной из украинских бригад, которая теперь послужит украинским воинам.

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"Оккупанты уже не ждут, когда их поджарят, и дезертируют, оставляя в наше распоряжение вооружение и технику "самой сильной армии в мире", — заявили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация в Украине 2 марта