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РФ ввела в Україну більшість стягнутих військ, але вперед вони не просунулися – ВСУ

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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4 березня, 01:20
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Українські захисники продовжують відбивати атаки супротивника – що зараз відбувається на лінії фронту
Військові РФ намагаються просунутися вглиб України
Військові РФ намагаються просунутися вглиб України / Фото: Колаж: Сьогодні

Війська російських окупантів продовжують спроби просунутися вглиб України, але зазнають великих втрат. Ворог увів на територію нашої країни більшу частину військ, підготовлених для наступу на Україну.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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За даними ЗСУ, із 117 укомплектованих та споряджених тактичних груп залишилося не більше шести, що не перебувають на території нашої країни. Морально-психологічний стан цих підрозділів на низькому рівні.

Крім того, загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр, який приготували для наступальної операції в Україні Нині супротивник поповнює запаси.

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Військові почали діяти більш підступно та жорстоко – використовують житлові будинки для розміщення стоянок техніки та обладнання вогневих позицій, а військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі – для ударів по критичній інфраструктурі та житлових масивах наших міст.

Противник зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока, окупанти намагаються відтягнути наших захисників на вказаний напрямок.

Протягом дня ворог не досяг суттєвих успіхів у просуванні вперед та зосередив зусилля на інженерному обладнанні своїх позицій. Окупанти під час чергової невдалої спроби заволодіти Гостомелем втратили близько 20 одиниць техніки, втрати особового складу уточнюються.

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