Окупанти готують "виставу" у Херсоні – що відомо

4 березня на херсонській площі Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами країни-агресора

Росіяни готують провокацію / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти у Херсоні готують виставу. Вони хочуть поширити чергову хвилю дезінформації.

Про це пише "Центр протидії дезінформації".

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"Увага, маніпуляція! У Херсоні готується масована вистава окупантів! Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про поширення російськими інфотерористами нової хвилі дезінформації" , – йдеться у повідомленні.

4 березня на херсонській площі Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон – це "Херсонська народна республіка".

"Для цього у місто звозять 2 великі автобуси, 20 автівок, 2 спринтери та 7 "ГАЗелей". Звертаємося до мешканців міста Херсон! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки. Не вірте фейкам" – зазначили у повідомленні.

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Окупанти мінують Херсон

Російські окупанти почали мінувати місто Херсон. Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута, повідомляє Telegram-канал APnews.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у свою чергу повідомив, що російські війська, що окупували Херсон, зазнають великих втрат.

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"Херсон. Аеропорт. За попередніми даними, розбито все, що стояло, і гелікоптери, і техніку, і ППО ворога. Це не може не тішити!" – зазначив Кім.

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