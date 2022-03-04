Окупанти готують "виставу" у Херсоні – що відомо

Окупанти у Херсоні готують виставу. Вони хочуть поширити чергову хвилю дезінформації.
Про це пише "Центр протидії дезінформації".
"Увага, маніпуляція! У Херсоні готується масована вистава окупантів! Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про поширення російськими інфотерористами нової хвилі дезінформації" , – йдеться у повідомленні.
Далі по темі
4 березня на херсонській площі Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами РФ та кричатимуть, що Херсон – це "Херсонська народна республіка".
"Для цього у місто звозять 2 великі автобуси, 20 автівок, 2 спринтери та 7 "ГАЗелей". Звертаємося до мешканців міста Херсон! Не дайте себе обдурити! Не підходьте близько до цієї масовки. Не вірте фейкам" – зазначили у повідомленні.
Окупанти мінують Херсон
Російські окупанти почали мінувати місто Херсон. Про це заявив голова Херсонської облдержадміністрації Геннадій Лагута, повідомляє Telegram-канал APnews.
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у свою чергу повідомив, що російські війська, що окупували Херсон, зазнають великих втрат.
"Херсон. Аеропорт. За попередніми даними, розбито все, що стояло, і гелікоптери, і техніку, і ППО ворога. Це не може не тішити!" – зазначив Кім.
Читайте також:
- В аеропорту Херсона винищили гелікоптери та ППО ворога.
- У Херсоні повітряна тривога – почалися потужні вибухи (відео).