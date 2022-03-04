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Велике угруповання окупантів накрили "Градами": Арестович про ситуацію на фронті

Павло Заяць Павло Заяць
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4 березня, 00:12
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Війська РФ кілька разів потрапляли під обстріл
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Для української армії 3 березня стало непростим днем, однак у боях з окупантами була й низка успіхів. Зокрема, у Херсоні близько тисячі військовослужбовців РФ потрапили під обстріл ЗСУ.

Про це повідомив позаштатний радник керівника офісу президента України Олексій Арестович в ефірі каналу "Белсат TV".

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"День був важкий, але завершуємо його оптимістично. Під Миколаєвим ганяли сьогодні їх цілий день, чекаючи, коли згрупуються. Надвечір з'їхалися під село Піски на сході області. І там наші їх накрили "Градами". У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було – близько 1000 в/с, 20 гелікоптерів, +200 машин. Залишки – скільки їх там залишилося, уточнюються", – пише Арестович.

Радник керівника Офісу президента також розповів про ситуацію у Гостомелі Київської області:

"У Гостомелі – вдруге зловили у вуличні бої, побили БМД, а потім накрили зосередження, теж "Градом". Їхні боєприпаси рвалися так, що в бомбосховищах по сусідству двері заклинило. А не ходи ти, Ваню, в Україну".

Ситуація в Україні 3 березня

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