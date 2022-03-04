Вторгнення Росії, день дев'ятий. Сили окупантів закінчуються, кадирівці обстріляли найбільшу АЕС у Європі – онлайн

Українські захисники продовжують відбивати атаки супротивника, цього разу окупанти спробували захопити атомну станцію – всі подробиці війни РФ проти України

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Дев'ятий день вторгнення Росії до України розпочався із тривожних новин. Окупанти ледь не влаштували катастрофи для всього світу – обстріляли Запорізьку АЕС, там почалася пожежа. Незабаром стало відомо, що на територію станції зайшли кадирівці, вони планували замінувати АЕС, щоби потім шантажувати всю Європу. Тим часом Зеленський спілкується із цього приводу з іншими лідерами країн, а Джонсон скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН.

Сайт Сьогодні веде онлайн-репортаж про всі події, пов'язані з війною Росії проти України.

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4 березня

06:38 Російську Федерацію виключили з Ради країн Балтійського моря, а Білорусь – усунули. Про це говориться на сайті уряду Норвегії, який з липня 2021 року головує у Раді.

06:33 Рятувальників пропустили на Запорізьку АЕС, близько 06:20 вони загасили пожежу на станції. У ДСНС заявили, що жертв немає.

05:39 В Охтирці Сумської області почалася гуманітарна катастрофа через окупантів, місцева влада намагається домовитися про евакуацію людей, але поки що марно.

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Авіаналетами була повністю знищено Охтирську ТЕЦ , розбомблено машинне відділення – місто повністю без опалення та енергії.

05:19 Чому бої на Запорізькій АЕС за хвилину можуть призвести до катастрофи, навіть якщо вибуху не відбудеться? Ми зібрали дві реальні причини.

04:59 Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на Запорізькій АЕС. Він провів телефонну розмову із Зеленським і заявив, що необдумані дії президента Путіна тепер можуть загрожувати безпеці усієї Європи.

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04:58 Станом на 04:50 стрілянину на Запорізькій АЕС призупинено, але ситуація все ще критична. На території станції є постраждалі, але отримати медичну допомогу вони не можуть. Рятувальників на місце пожежі не пропустили.

Продовжує горіти одна з будівель навчально-тренувального комплексу. Вогнем охоплено 3, 4, 5 поверхи.

04:53 У разі вибуху на ЗАЕС значну територію РФ накриє ядерною хмарою, заявив голова комітету ВР із питань екології, нардеп Олег Бондаренко.

04:28 Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що світ стоїть на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії через загрозу вибуху на ЗАЕС.

"Людські життя українців, європейців та власних громадян йому байдужі. Вже кілька днів ми намагаємося донести цю тезу до МАГАТЕ. Ми вимагали втручання цієї міжнародної організації та жорстких рішень щодо агресора. Але їх поки що немає", – сказав Галущенко.

04:26 В.о. гендиректора "Енергоатому" Ігор Мурашов заявив, що реактори на Запорізькій АЕС у небезпеці.

"Ядерна безпека на ЗАЕС порушена. Ми робимо все можливе, але пожежа триває, пожежників не допустили. Є великі небезпеки. На станції бойові дії. Реактори в небезпеці", – заявив Мурашов.

03:56 Вторгнення Російської Федерації на територію України йде не за планом, який із самого початку визначив Путін, пише ВВС.

03:52 Володимир Зеленський записав термінове відеозвернення через обстріл окупантами Запорізької АЕС. Він заявив, що російські війська чітко знали, куди стріляють та готувалися до атаки. Вони гатять із танків із тепловізорами. Він наголосив, що потрібно терміново зупинити російських військових, адже якщо станеться вибух – буде кінець не лише Україні, а й усій Європі.

"Жодна країна, крім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в історії людства держава-терорист вдалася до ядерного терору", – сказав президент.

03:39 Співробітники Офісу прокурора Гаазького трибуналу виїхали до України для розслідування військових злочинів РФ.

03:32 Кадирівці увірвалися на Запорізьку АЕС, вони намагатимуться замінувати атомну електростанцію. Це роблять для того, щоб потім шантажувати всю Європу. Наразі триває бій усередині з Національною гвардією України.

02:54 У РФ блокують інтернет-видання та соцмережі, які висловлюються про війну проти України. На це пішли, щоб росіяни не знали правди про вторгнення до України.

02:40 У Києві вночі 4 березня оголосили повітряну тривогу, мешканцям столиці радять негайно пройти до укриття. У місті вже чути вибухи.

Для мешканців Києва створили онлайн-карту укриттів:

02:21 У пресслужбі АЕС заявили, що російські окупанти потрапили до першого енергоблоку. Українські рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі, бо обстріл триває.

Співробітники АЕС просять окупантів негайно припинити вести вогонь, адже через обстріл існує загроза ядерного вибуху. Зазначимо, що наразі вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара.

02:03 Якщо ж окупантам спаде на думку підірвати Запорізьку АЕС, наслідки стосуватимуться насамперед Росії. Хвиля може дійти аж до Уралу. Проте зробити це не так уже й легко, будь-яка атомна станція має системи фізичного захисту від порушників. Це не тільки периметр із парканом.

" Якщо підривати атомну станцію, то наслідки стосуватимуться насамперед Росії, до Уралу. І Європи. Щодо сховищ, то вони збудовані так, що здатні витримати напад літака", – сказала експерт Ольга Кошарна.

01:45 Російські окупанти почали обстрілювати найбільшу атомну електростанцію в Європі – Запорізьку. Наразі там почалася пожежа.

01:37 На Харківщині військовослужбовці прикордонного загону затримали коригувальника вогню російських окупантів. Його вже передали співробітникам СБУ.

01:20 У Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти продовжують спроби просунутися вглиб України, але зазнають великих втрат. Ворог ввів на територію нашої країни більшу частину військ, підготовлених для наступу на Україну.

Загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу "Калібр", який приготували для наступальної операції в Україні. Нині супротивник поповнює запаси.

00:51 Окупанти взяли в полон українського пілота та записали з ним пропагандистське відео. У ЗСУ не відкидають, що відео з льотчиком можуть показувати на російському телебаченні.

"Російський агітпром застосував грубу тактику 2014 року. Очевидно, що під тиском і загрозою розправи льотчик дає інтерв'ю про "націоналістів", ЄС і НАТО, куди Україні не слід йти, а дружити з "братським" народом", – повідомили у ЗСУ.

00:31 Окупанти готують "виставу" у Херсоні. На площі Свободи російські загарбники розмахуватимуть прапорами країни-агресора та кричатимуть, що Херсон – це "Херсонська народна республіка". Місцевих жителів закликають не вестись на ці провокації.

00:28 Мер литовської столиці Ремігіюс Шімашюс потролив РФ. Посольство Росії у Вільнюсі переселили на вулицю Героїв України.

Він зазначив, що візитна картка кожного працівника посольства має вшановувати українських героїв. Відправники листів думатимуть і про жертв російської агресії, і про загиблих героїв України.

00:12 ЗСУ накрила "Градами" велике угруповання окупантів.