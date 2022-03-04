За вісім днів війни в Україні від зброї окупантів загинуло 28 дітей

Близько півтора мільйона дітей перебувають у містах, де тривають обстріли

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Від зброї російських окупантів за вісім днів війни загинуло 28 дітей, поранено 64 дитини.

Про це заявила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, повідомляє Liga.net.

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Діти потребують допомоги

Крім цього, вона заявила, що близько півтора мільйона дітей перебувають на територіях, що потерпають від обстрілів і перебувають в облозі.

Серед них – діти-сироти та діти з інвалідністю, які потребують негайної допомоги.

/ Фото: уніан

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Нагадаємо, уряд України звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Україні потрібна невідкладна допомога в організації гуманітарних коридорів, щоб безпечно евакуювати цивільне населення.

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