За восемь дней войны в Украине от оружия оккупантов погибли 28 детей

От оружия российских оккупантов за восемь дней войны погибли 28 детей, ранены 64 ребенка.
Об этом заявила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, сообщает Liga.net.
Дети нуждаются в помощи
Кроме этого, она заявила, что около полутора миллионов детей находятся на территориях, страдающих от обстрелов и находящихся в осаде.
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Среди них – дети-сироты и дети с инвалидностью, которые нуждаются в немедленной помощи.
Напомним, правительство Украины обратилось к Международному комитету Красного Креста. Украине нужна неотложная помощь в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское населения.