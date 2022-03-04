Вторжение России, день девятый. Силы оккупантов на исходе, кадыровцы обстреляли самую большую АЭС в Европе – онлайн

Украинские защитники продолжают отбивать атаки противника, в этот раз оккупанты попытались захватить атомную станцию – все подробности войны РФ против Украины

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Девятый день вторжения России в Украину начался с тревожных новостей. Оккупанты едва не устроили катастрофу для всего мира – обстреляли Запорожскую АЭС, там начался пожар. Вскоре стало известно, что на территорию станции зашли кадыровцы, они планировали заминировать АЭС, чтобы потом шантажировать всю Европу. Тем временем Зеленский общается по этому поводу с другими лидерами стран, а Джонсон созывает срочное заседание Совбеза ООН.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-репортаж обо всех событиях, связанных с войной России против Украины.

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4 марта

06:38 Российскую Федерацию исключили из Совета государств Балтийского моря, а Беларусь – отстранили. Об этом говорится на сайте правительства Норвегии, которое с июля 2021 года председательствует в Раде.

06:33 Спасателей пропустили на Запорожскую АЭС, около 6:20 они потушили пожар на станции. В ГСЧС заявили, что жертв нет.

05:39 В Ахтырке Сумской области началась гуманитарная катастрофа из-за оккупантов, местные власти пытаются договориться об эвакуации людей, но пока тщетно.

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Авианалетами была полностью уничтожена Ахтырская ТЭЦ, разбомблено машинное отделение – город полностью без отопления и энергии.

05:19 Почему бои на Запорожской АЭС за минуту могут обернуться катастрофой, даже если взрыва не произойдет? Мы собрали две реальные причины.

04:59 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации на Запорожской АЭС. Он провел телефонный разговор с Зеленским и заявил, что необдуманные действия президента Путина теперь могут угрожать безопасности всей Европы.

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04:58 По состоянию на 04:50 стрельба на Запорожской АЭС приостановлена, но ситуация все еще критическая. На территории станции есть пострадавшие, но получить медицинскую помощь они не могут. Спасателей на место пожара так и не пропустили.

Продолжает гореть одно из зданий учебно-тренировочного комплекса. Огнем охвачены 3, 4, 5 этажи.

04:53 В случаев взрыва на ЗАЭС значительную территорию РФ накроет ядерным облаком, заявил глава комитета ВР по вопросам экологии, нардеп Олег Бондаренко.

04:28 Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории из-за угрозы взрыва на ЗАЭС.

"Человеческие жизни украинцев, европейцев и собственных граждан ему безразличны. Уже несколько дней мы пытаемся донести этот тезис до МАГАТЭ. Мы требовали вмешательства этой международной организации и жесткие решения в отношении агрессора. Но их пока нет", – сказал Галущенко.

04:26 И.о. гендиректора "Энергоатома" Игорь Мурашов заявил, что реакторы на Запорожской АЭС в опасности.

"Ядерная сохранность на ЗАЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть большие опасности. На станции боевые действия. Реакторы в опасности", – заявил Мурашов.

03:56 Вторжение Российской Федерации на территорию Украины идет не по плану, который с самого начала определил Путин, пишет ВВС.

03:52 Владимир Зеленский записал срочное видеообращение из-за обстрела оккупантами Запорожской АЭС. Он заявил, что российские войска четко знали, куда стреляют и готовились к атаке. Они палят из танков с тепловизорами. Он подчеркнул, что нужно срочно остановить российских военных, ведь если произойдет взрыв – будет конец не только Украине, но и всей Европе.

"Ни единая страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Это впервые в истории человечества государство- террорист прибегла к ядерному террору", – сказал президент.

03:39 Сотрудники Офиса прокурора Гаагского трибунала выехали в Украину для расследования военных преступлений РФ.

03:32 Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС, они будут пытаться заминировать атомную электростанцию. Это делают для того, чтобы потом шантажировать всю Европу. На данный момент продолжается сражение внутри с Национальной гвардией Украины.

02:54В РФ блокируют интернет-издания и соцсети, которые высказываются о войне против Украины. На это пошли, чтобы жители России не знали правды о вторжении в Украину.

02:40 В Киеве ночью 4 марта объявили воздушную тревогу, жителям столицы советуют немедленно пройти в укрытия. В городе уже слышны взрывы.

Для жителей Киева создали онлайн карту укрытий:

02:21 В пресс-службе АЭС заявили, что российские оккупанты попали в первый энергоблок. Украинские спасатели не могут приступить к ликвидации пожара, потому что обстрелы продолжаются.

Сотрудники АЭС просят оккупантов немедленно прекратить вести огонь, ведь из-за обстрелов существует угроза ядерного взрыва. Отметим, что в настоящее время ветер со стороны станции дует в сторону юго-восточной части Украины и в направлении крупных российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара.

02:03 Если же оккупантам придет в голову взорвать Запорожскую АЭС, последствия коснутся прежде всего России. Волна может дойти аж до Урала. Однако сделать это не так уже и легко, любая атомная станция имеет системы физической защиты от нарушителей. Это не только периметр с забором.

"Если подрывать атомную станцию, то последствия коснутся прежде всего России, до Урала. И Европы. Что касается хранилищ, то они построены так, что способны выдержать нападение самолета", – сказала эксперт Ольга Кошарная.

01:45 Российские оккупанты начали обстреливать самую большую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Сейчас там начался пожар.

01:37 В Харьковской области военнослужащие пограничного отряда задержали корректировщика огня российских оккупантов. Его уже передали сотрудникам СБУ.

01:20 В Генштабе ВСУ заявили, что оккупанты продолжают попытки продвинуться вглубь Украины, но терпят большие потери. Враг ввел на территорию нашей страны большую часть войск, подготовленных для наступления на Украину.

Захватчики использовали почти весь боезапас ракет комплекса "Калибр", который приготовили для наступательной операции в Украине. Сейчас противник пополняет запасы.

00:51 Оккупанты взяли в плен украинского пилота и записали с ним пропагандистское видео. В ВСУ не исключают, что видео с лётчиком могут показывать на российском телевидении.

"Российский агитпром применил грубую тактику 2014 года. Очевидно, что под давлением и угрозой расправы летчик дает интервью о "националистах", ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом", — сообщили в ВСУ.

00:31 Оккупанты готовят "представление" в Херсоне. На площади Свободы российские захватчики будут размахивать флагами страны-агрессора и кричать, что Херсон – это "Херсонская народная республика". Местных жителей призывают не вестись на эти провокации.

00:28 Мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс потроллил РФ. Посольство России в Вильнюсе "переселили" на улицу Героев Украины.

Он отметил, что визитная карточка каждого работника посольства должна чествовать украинских героев. Отправители писем будут думать и о жертвах российской агрессии, и о павших героях Украины.

00:12 ВСУ накрыла "Градами" крупную группировку оккупантов.