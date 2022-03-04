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"Мы пережили ночь, которая могла остановить историю Украины": Зеленский о Запорожской АЭС

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4 марта, 11:51
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Глава государства призвал закрыть небо над Украиной
Зеленский осудил действия российских военных
Зеленский осудил действия российских военных / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта выступил с видеообращением к украинцам, в котором осудил атаку российских оккупантов на Запорожскую АЭС.

"Мы пережили ночь, которая могла остановить историю Украины, историю Европы. Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию – самую большую в Европе. Она одна могла быть, как 6 Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают, прямая наводка по станции – это террор невиданного уровня. В Украине 15 атомных блоков, а у российских военных полностью отбита памятьо Чернобыле", – сказал он.

Также президент обратился к россиянам и напомнил им, как все вместе боролись с этой трагедией в 1986 году.

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"Российские люди, я хочу обратиться к вам. Как это возможно? Мы же вместе в 1986 году боролись с последствиями. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит, жертв. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровых зон, как же это можно забыть? А если вы не забыли – вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить, хотите жить без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия, радиация не знает, где границы вашей страны", – напомнил президент россиянам о Чернобыле.

Также рассказал, что всю ночь был на связи с мировыми лидерами. Из-за этой атаки Великобритания собирается Совет Безопасности ООН. МАГАТЭ запускает свой центр круглосуточного реагирования.

Зеленский отметил, что только закрытие воздушного пространства над Украиной будет гарантировать то, что российские войска не ударят авиабомбами по ядерным объектам страны.

"Необходимо незамедлительное усиление санкций против государства – ядерного террориста. Нужно немедленно закрыть небо над Украиной, потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по атомным объектам", – сказал он.

Ситуация на Запорожской АЭС

  • Ночью 4 марта российские оккупанты начали обстреливать крупнейшую атомную электростанцию в Европе – Запорожскую. Там начался пожар.
  • Оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок АЭС. Украинские спасатели не могли начать ликвидацию огня из-за обстрелов.
  • Кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС. Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.
  • На фоне событий президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение.
  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что мир стоит на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории из-за угрозы взрыва на Запорожской атомной электростанции.

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