Они к этому готовились! Зеленский записал срочное обращение из-за обстрела Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский записал срочное видеообращение из-за обстрела оккупантами Запорожской АЭС. Он заявил, что российские войска четко знали, куда стреляют и готовились к атаке. Они палят из танков, оборудованных тепловизорами.
Видео глава страны опубликовал в Telegram.
Зеленский отметил, что Россия хочет повторить судьбу Чернобыльской АЭС, только в шестикратном масштабе.
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"Европейцы, проснитесь, пожалуйста! Говорите своим политикам, что российские войска обстреливают атомную станцию в Украине. (...) Там шесть энергоблоков, шесть! В Чернобыле взорвался один энергоблок", – сказал Зеленский.
Президент уточнил, что уже пообщался с лидерами других стран и призвал остановить Путина.
"Ни единая страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Это впервые в истории человечества государство- террорист прибегла к ядерному террору. Российские пропагандисты ранее угрожали засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза, а реальность", – добавил президент.
Он подчеркнул, что нужно срочно остановить российских военных, ведь если случится взрыв – будет конец не только Украине, но и всей Европе.
Что происходит на АЭС
Российские оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Украинские спасатели не могут приступить к ликвидации пожара, потому что обстрелы продолжаются. Как известно, Запорожская АЭС является самой большой в Европе.
Сотрудники АЭС просят оккупантов немедленно прекратить вести огонь, ведь из-за обстрелов существует угроза ядерного взрыва. Отметим, что в настоящее время ветер со стороны станции дует в сторону юго-восточной части Украины и в направлении крупных российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара.
Первый энергоблок, в который попали оккупанты, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели. В этом огромная опасность.