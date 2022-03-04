Они к этому готовились! Зеленский записал срочное обращение из-за обстрела Запорожской АЭС

Президент Украины заявил, что сейчас в опасности не только Украина, а и вся Европа. Если случится взрыв, трагедия коснется каждого человека

Зеленский обратился к Европе из-за обстрела ЗАЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский записал срочное видеообращение из-за обстрела оккупантами Запорожской АЭС. Он заявил, что российские войска четко знали, куда стреляют и готовились к атаке. Они палят из танков, оборудованных тепловизорами.

Видео глава страны опубликовал в Telegram.

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Зеленский отметил, что Россия хочет повторить судьбу Чернобыльской АЭС, только в шестикратном масштабе.

"Европейцы, проснитесь, пожалуйста! Говорите своим политикам, что российские войска обстреливают атомную станцию в Украине. (...) Там шесть энергоблоков, шесть! В Чернобыле взорвался один энергоблок", – сказал Зеленский.

Президент уточнил, что уже пообщался с лидерами других стран и призвал остановить Путина.

"Ни единая страна, кроме России, никогда не обстреливала атомные энергоблоки. Это впервые в истории человечества государство- террорист прибегла к ядерному террору. Российские пропагандисты ранее угрожали засыпать мир ядерным пеплом. Теперь это не угроза, а реальность", – добавил президент.

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Он подчеркнул, что нужно срочно остановить российских военных, ведь если случится взрыв – будет конец не только Украине, но и всей Европе.

Что происходит на АЭС

Российские оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Украинские спасатели не могут приступить к ликвидации пожара, потому что обстрелы продолжаются. Как известно, Запорожская АЭС является самой большой в Европе.

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Сотрудники АЭС просят оккупантов немедленно прекратить вести огонь, ведь из-за обстрелов существует угроза ядерного взрыва. Отметим, что в настоящее время ветер со стороны станции дует в сторону юго-восточной части Украины и в направлении крупных российских городов: Ростова-на-Дону и Краснодара.

Первый энергоблок, в который попали оккупанты, находился на плановом ремонте, но ядерное топливо оттуда отгрузить не успели. В этом огромная опасность.