Вони до цього готувались! Зеленський записав термінове звернення через обстріл Запорізької АЕС

Президент України заявив, що зараз у небезпеці не лише Україна, а й уся Європа. Якщо станеться вибух, трагедія торкнеться кожної людини

Зеленський звернувся до Європи через обстріл ЗАЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський записав термінове відеозвернення через обстріл окупантами Запорізької АЕС. Він заявив, що російські війська чітко знали, куди стріляють та готувалися до атаки. Вони палять із танків, обладнаних тепловізорами.

Відео глава держави опублікував у Telegram.

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Зеленський зазначив, що Росія хоче повторити долю Чорнобильської АЕС, лише у шестиразовому масштабі.

"Європейці, прокиньтесь, будь ласка! Говоріть своїм політикам, що російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні. (...) Там шість енергоблоків, шість! У Чорнобилі вибухнув один енергоблок", – сказав Зеленський.

Президент уточнив, що вже поспілкувався з лідерами інших країн та закликав зупинити Путіна.

"Жодна країна, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Це вперше в історії людства держава-терорист вдалася до ядерного терору. Російські пропагандисти раніше погрожували засипати світ ядерним попелом. Тепер це не загроза, а реальність", – додав президент.

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Він наголосив, що потрібно терміново зупинити російських військових, адже якщо станеться вибух – буде кінець не лише Україні, а й усій Європі.

Що відбувається на АЕС

Російські окупанти під час обстрілів потрапили до першого енергоблоку Запорізької АЕС. Українські рятувальники не можуть розпочати ліквідацію пожежі, бо обстріл триває. Як відомо, Запорізька АЕС є найбільшою у Європі.

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Співробітники АЕС просять окупантів негайно припинити вести вогонь, адже через обстріл існує загроза ядерного вибуху. Зазначимо, що нині вітер з боку станції дме у бік південно-східної частини України та у напрямку великих російських міст: Ростова-на-Дону та Краснодара.

Перший енергоблок, до якого потрапили окупанти, знаходився на плановому ремонті, але ядерне паливо звідти відвантажити не встигли. У цьому величезна небезпека.