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"Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України": Зеленський про Запорізьку АЕС

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4 березня, 11:51
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Глава держави закликав закрити небо над Україною
Зеленський засудив дії російських військових
Зеленський засудив дії російських військових / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський 4 березня виступив із відеозверненням до українців, в якому засудив атаку російських окупантів на Запорізьку АЕС.

"Ми пережили ніч, яка могла зупинити історію України, історію Європи. Російські війська атакували Запорізьку атомну станцію – найбільшу в Європі. Вона одна могла бути, як 6 Чорнобилів. Російські танкісти знали, що вони обстрілюють, пряме наведення по станції – це терор небаченого рівня. В Україні 15 атомних блоків, а у російських військових повністю відбито пам'ять про Чорнобиль", – сказав він.

Також президент звернувся до росіян і нагадав їм, як усі разом боролися із цією трагедією у 1986 році.

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"Руські люди, я хочу звернутися до вас. Як це можливо? Ми ж разом у 1986 році боролися з наслідками. Ви повинні пам'ятати розкиданий вибухом графіт, що горить, жертв. Ви повинні пам'ятати світіння над зруйнованим енергоблоком. Ви повинні пам'ятати евакуацію з Прип'яті та 30 А якщо ви не забули – ви повинні сказати своїй владі, вийти на вулиці і говорити, що ви хочете жити, хочете жити без радіоактивного зараження. де межі вашої країни", – нагадав президент росіянам про Чорнобиль.

Також розповів, що всю ніч був у зв'язку зі світовими лідерами. Через цю атаку Великобританія збирається рада Безпеки ООН. МАГАТЕ запускає свій центр цілодобового реагування.

Зеленський зазначив, що лише закриття повітряного простору над Україною гарантуватиме те, що російські війська не є авіабомбами по ядерних об'єктах країни.

"Необхідне негайне посилення санкцій проти держави – ядерного терориста. Потрібно негайно закрити небо над Україною, тому що тільки це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами щодо атомних об'єктів", – сказав він.

Ситуація на Запорізькій АЕС

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