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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Девятый день войны в Украине. По каким направлениям бьют войска РФ – Генштаб

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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4 марта, 07:45
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Противник не добился успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зенькова
Наши военные продолжают защищать позиции
Наши военные продолжают защищать позиции / Фото: Коллаж: Сегодня

Начались девятые сутки противостояния украинцев российскому военному вторжению. Основные усилия оккупантов сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. А на Запорожской АЭС устроили пожар.

Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ.

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Так, в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в Энергодаре пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

"Группировки ВС РФ исчерпали основную часть оперативных резервов и начали подготовку опрокидывания дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок введены в операцию", – говорят в штабе.

Что еще известно

  • На Волынском направлении противник силами двух БТГр перешел в оборонные действия в районах населенных пунктов Полесское и Кухари. Не исключается, что оккупант будет совершать вооруженные провокации на границе с целью втягивания вооруженных сил Беларуси в войну против Украины.
  • На Полесском направлении группировка оккупантов, состоящая из воинских частей Восточного военного округа силами до пятнадцати БТГр проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород Фастов, Обухов, сосредоточение усилий на направлении Бышев, Украинка. В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Повара, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов враг частично утратил наступательный потенциал.
  • Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.
  • На Северском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до четырнадцати БТГр, а также 14 армейского округа Северного флота проводит наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье; Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия на направлениях Киева. Одновременно враг проводит перегруппировку с целью продолжить наступление в направлении Броваров.
  • На Слобожанском направлении группировка войск Западного военного округа силами до шестнадцати БТГр проводит наступательную операцию, сосредотачивая усилия на направлении Новомосковска. Блокирует Харьков с севера. Захватил Балаклею. Противник не добился успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зенькова.
  • На Донецком направлении группировки врага силами 1 и 2 армейских корпусов усилены семью БТГр из состава 8 армии продолжает наступательные действия для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышел в населенный пункт Новоалександровка. Имея значительное преимущество в технике, противник оцепил Мариуполь.
  • В Луганском направлении ведет боевые действия в направлении н.п. Старобельск.
  • На Таврическом направлении противник силами до пятнадцати БТГр сосредоточил усилия на направлении Николаев – Вознесенск. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов в составе в БТГр продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь. Отмечен ввод в операцию десантно-штурмовых подразделений ВС РФ в направлении Николаева.
  • Оккупанты были остановлены на Николаевском направлении, но имели частичный успех на направлении Вознесенска.
  • Отмечено перемещение большого количества автомобильной техники с временно оккупированной территории Крыма, в которой оккупанты осуществляют перевозку преступников из мест исполнения наказаний для организации беспорядков в Николаевской области.
  • В Черном море морская группировка российских оккупантов выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС. Одновременно противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Залива, Черноморска. Прикрытие групп производит отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа. Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье отмечено привлечение бомбардировщиков Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрытие снабжали истребителями Су-30СМ.

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Вызвал огонь на себя. Военный пилот-ас, полковник Александр Оксанченко – Герой Украины (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию, чем спас десятки своих учеников – молодых летчиков.

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