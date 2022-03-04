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Дев'ятий день війни в Україні. За якими напрямками б'ють війська РФ – Генштаб

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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4 березня, 07:45
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Противник не досяг успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зінькова
Наші військові продовжують захищати позиції
Наші військові продовжують захищати позиції / Фото: Колаж: Сьогодні

Почалася дев'ята доба протистояння українців російському військовому вторгненню. Основні зусилля окупантів зосереджені на оточенні Києва та ослабленні опору у заблокованих населених пунктах. А на Запорізькій АЕС влаштували пожежу.

Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

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Так, у навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС в Енергодарі пожежу було ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

"Угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали підготовку перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію", – кажуть у штабі.

Що ще відомо

  • На Волинському напрямку противник силами двох БТГр перейшов у оборонні дії у районах населених пунктів Поліське та Кухарі. Не виключається, що окупант здійснюватиме збройні провокації на кордоні з метою втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.
  • На Поліському напрямку угруповання окупантів, яке складається з військових частин Східного військового округу силами до п'ятнадцяти БТГр проводить наступальну операцію у смузі Козаровичі, Вишгород Фастів, Обухів, зосередження зусиль на напрямі Бишів, Українка. У боротьбі за кордони в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал.
  • Основні сили противника блоковані та зупинені у районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі та аеродрому Гостомель.
  • На Сіверському напрямку угруповання військ Центрального військового округу силами до чотирнадцяти БТГр, і навіть 14 армійського округу Північного флоту проводить наступальну операцію смузі Остер, Зазимье; Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно ворог проводить перегрупування з метою продовжити наступ у напрямку Броварів.
  • На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного військового округу силами до шістнадцяти БТГр проводить наступальну операцію, зосереджуючи зусилля на напрямі Новомосковська. Блокує Харків із півночі. Захопив Балаклію. Противник не досяг успіху в районі Охтирки і зосередив основні сили в районі Гадяча та Зінькова.
  • На Донецькому напрямку угруповання ворога силами 1 та 2 армійських корпусів посилено сім'ю БТГр зі складу 8 армії продовжує наступальні дії для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшов у населений пункт Новоолександрівка. Маючи значну перевагу в техніці, противник зачепив Маріуполь.
  • У Луганському напрямку веде бойові дії у напрямку н.п. Старобільськ.
  • На Таврійському напрямку противник силами до п'ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямі Миколаїв – Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі у БТГр продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. Відзначено введення в операцію десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ у напрямку Миколаєва.
  • Окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, але мали частковий успіх у напрямку Вознесенська.
  • Відзначено переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму, де окупанти здійснюють перевезення злочинців з місць виконання покарань для організації заворушень у Миколаївській області.
  • У Чорному морі морське угруповання російських окупантів виведено з морських баз із завданням уражати надводні сили угруповання різнорідних сил українських ВМС. Водночас, противник продовжує підготовку до висадки морського десанту в районах Затоки, Чорноморська. Прикриття груп здійснює загін кораблів вогневої підтримки та ракетна катерна ударна група. Для придушення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі відзначено залучення бомбардувальників Су-24М та зафіксовано скидання касетних бомб РБК-500. Прикриття постачали винищувачі Су-30СМ.

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