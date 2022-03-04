В Баштанке на Николаевщине российские военные расстреляли директора школы

Это первая жертва среди мирного населения, отметил глава ОГА

1 марта враг "Градами" бомбил центр Баштанки

В Балабановке Николаевской области российские военные расстреляли директора школы. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Валентин Ким.

"При отходе от Баштанки колонна заехала в этот населенный пункт, ворвались в школу, захватили ее, расстреляли директора школы", – сообщил Ким в своем Telegram-канале.

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"Мрази!!!! У нас первые потери среди гражданского населения", – добавил глава ОГА.

Он отметил, что в направлении Октябрьского ведётся бой, и защитники Украины его в ближайшее время отобьют. По Прибужскому разбили много техники. Из Баштанки техника также начинает перемещаться.

Баштанка находится в 63 км от Николаева, на трассе национального значения Н-11. Два главных предприятия – сырзавод и хлебобулочный комбинат. В городе работают две школы и гимназия.

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Ранее сообщалось, что на утро пятницы российские оккупанты несут поражение практически на всех направлениях и уже исчерпали большую часть резервов как технически, так и военного состава. В частности, в Вознесенске Николаевской области ВСУ удалось в разбить колонну российских военных с меткой Z.