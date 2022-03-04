У Баштанці на Миколаївщині російські військові розстріляли директора школи

Це перша жертва серед мирного населення, наголосив голова ОДА.

1 березня ворог "Градами" бомбив центр Баштанки

У Балабанівці Миколаївщини російські військові розстріляли директора школи. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Валентин Кім.

"При відході від Баштанки колона заїхала до цього населеного пункту, увірвалися до школи, захопили її, розстріляли директора школи", – повідомив Кім у своєму Telegram-каналі.

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"Мрази!!!! У нас перші втрати серед цивільного населення", – додав голова ОДА.

Він зазначив, що у напрямі Жовтневого ведеться бій, і захисники України його найближчим часом відіб'ють. за Прибузькому розбили багато техніки. З Баштанки техніка також починає рухатися.

Баштанка знаходиться за 63 км від Миколаєва, на трасі національного значення Н-11. Два головні підприємства – сирзавод та хлібобулочний комбінат. У місті працюють дві школи та гімназія.

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Раніше повідомлялося, що на ранок п'ятниці російські окупанти зазнають поразки Майже всіх напрямах і вже вичерпали більшу частину резервів як технічно, і військового складу. Зокрема, у Вознесенську Миколаївської області ЗСУ вдалося розбити колону російських військових з міткою Z.