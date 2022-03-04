Бойцы 206 батальона поймали Шуфрича, когда он фотографировал позиции ВСУ

Шуфрич – российский шпион?

Шуфрича обвиняют в нарушении законов военного времени / Коллаж "Сегодня"

Известный волонтер Юрий Бирюков разместил на своей странице в Фейсбуке фотографию народного депутата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестера Шуфрича. Подпись под фото гласит: "Кто задержал Шуфрича – тот 206-й батальон. Фоткать наши позиции занятие глупое и стремное".

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Дальнейшая судьба скандального политика пока неизвестна. Согласно законам, принятым с учетом военного положения в стране, в Украине запрещено снимать, пересылать и публиковать позиции войск и территориальной обороны.

Предатели от ОПЗЖ